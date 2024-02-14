Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Özbek ve İsmail Özbek, İnegöl basınını Merkez Üretim Tesislerinde kahvaltılı bir organizasyonla misafir ettiler. Toplantıya Saloni grup şirketlerinden Metal Grubu-Amperino Yakup Canseven, Yemek Odası grubundan Abdullah Atmaca, Yatak Odası grubundan Sadi Yıldız, Sehpa ve aksesuar grubundan Orhan Saye, Karyola grubundan Abdullah Bektaş, Sandalye grubundan Kerem Durmuş eşlik ettiler.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda Haluk Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, firma olarak sürekli etkileşim içinde olduklarını ve medya mensuplarının bakış açısının farkında olduklarını belirtti. Şirketin, şehir ve ülke ekonomisine katkılarına değinen Özbek, mobilya sektöründe sürdürülebilirlik ve kalite odaklı bir iş modeli ile ilerlediklerini vurguladı. Saloni Mobilya, 24 yıllık deneyimiyle ev mobilyası üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri. Firma, sadece iç piyasada değil, aynı zamanda 80 ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda da kendini kanıtlamış durumda. Saloni Mobilya, yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra, etik değerlere ve sürdürülebilirlik ilkesine de büyük önem veriyor. Yönetim Kurulu Başkanı, firmanın bu değerler doğrultusunda sektöre ve topluma değer katmayı amaçladığını belirtti.



Haluk Özbek ayrıca, firmanın üretim süreçlerinde kaliteyi ön planda tuttuğunu, tüm ürün kategorilerinde kendine has tasarımlar ve malzemeler kullanarak farklılaştıklarını ifade etti. Saloni, koltuk, yatak odası, yemek odası, bahçe mobilyası ve aydınlatma ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunan 8 farklı üretim tesisi ve yaklaşık 5000 tekil ürün satışta bulunuyor. Bu tesislerde yaklaşık 800 çalışan ile sürdürülebilirlik ve yüksek kalite standartları gözetilerek üretim yapılıyor. Özbek, firmanın yurt içinde ve yurt dışında birçok kurumsal işbirliğine imza attığını, özellikle yurt dışında marka bilinirliğini artırmak ve kalıcı iş ortaklıkları kurmak için mağazalar açtıklarını söyledi. Bu strateji, Saloni Mobilya'nın uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlıyor. Son olarak, Saloni A.Ş. geçen yıl 20 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi ve bu başarısını sürdürülebilir iş modeli ve kalite odaklı üretim anlayışına borçlu olduğunu vurguladı. Şu anda ülkemiz geneli ve yurt dışında 52 noktada yeni mağazalar oluşturarak Saloni markasının ve Türk mobilyasının daha da güçlenmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Toplantıda ayrıca, Saloni Mobilya'nın gelecek planlarından ve hedeflerinden de konuşuldu. Firma, mobilya sektöründe yenilikçi tasarımlar ve sürdürülebilir üretim teknikleri geliştirerek sektörde lider konumunu korumayı ve genişletmeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda, Saloni A.Ş. sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine ve iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmaya devam edecek.

Saloni Mobilya Genel Müdürü Tamer Değirmenci, Saloni markasının Good Design ve European Product Design Award'dan aldıkları üç tasarım ödülü ile ilgili medya mensuplarına bilgi verdi. Saloni'nin değişen tasarım dünyasında yapay zeka destekli ilk modellerini ürettiklerini ve teknolojinin bütün olanaklarını üretim süreçlerinde en üst düzeyde kullanmaya çalıştıklarını belirtti. Saloni'nin çevreye olan saygısı ve duyarlılığının bir simgesi olarak yeşil enerji kullanımını önemsediklerini ve bu anlamda bütün elektrik ihtiyacının kendi fabrika binalarında bulunan güneş panelleriyle sağlandığını belirtti. Değirmenci, bu tasarım ödüllerinin Türk mobilyasının tasarım ve kalite ile öne çıkması için son derece önemli olduğunu ve bu anlamda tasarım ekibinin başında olan Haluk Özbek ile Abdullah Canseven ve ekibine teşekkür etti. Daha sonra medya mensuplarıyla birlikte yumuşak grup fabrikasının bütün alanları gezildi. Gezi sonrasında medya mensuplarına hediye takdimi gerçekleştirildi.