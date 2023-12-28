Arsa fiyatlarından yakınan Özbek şu ifadeleri kullandı: "İnegöl-Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgemizin yeni genişleme alanında alacağımız arsa m2 fiyatlarının beklediğimizden çok daha yüksek olması ve realiteden uzak ödeme koşullarının olması çok dikkatli olunması gereken günümüz şartlarında üretim ve markalaşma hedeflerimize maalesef ki hiç uymamakta.

Bu sebeple Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesindeki arsa alım hakkımızdan istemeyerekte olsa vazgeçiyoruz.

Toplamda 60 Bin m2’ lik mevcut üretim alanlarımızdaki tüm sermaye ve tüm enerjimizi yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarımızın geliştirilmesine, markalaşmaya, ekiplerimizin geliştirilmesine, dijitalleşme ve üretim teknolojilerimizin yenilenmesine, tasarım ve mimari becerilerimizin geliştirilmesine harcayacağız.

80 ülkeye yıllık 20 Milyon USD ve üzeri ihracat yapan, iştirakleriyle 800’e yakın nitelikli personel istihdamı yapan 24 yıllık şirketimize Uygun olmayan koşullarla arsa alıp fabrikalar yaparak zarar vermek, gelişimini sekteye uğratmak istemiyoruz.

Mutlaka tüm OSB ‘lerimizde daha müsait pozisyonda olup yatırım yapacak yüzlerce sanayici meslektaşımız olacaktır. Hepsine yapacakları yatırımın hayırlı olmasını dilerim.

OSB lerimizin oluşturulması ve arsa tahsislerinin yapılmasında emeği geçen İTSO Başkanlarımız Sayın Yavuz Uğurdağ ve Sayın Hüseyin Özdemir Bey’lere, Kaymakamımız Sayın Eren Arslan Bey’e , Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban ve kıymetli Osb ekiplerine müteşekkiriz.

Saloni A.Ş."