Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK, Bilgisayar İşletmenliği kursunun kapılarını açıyor. Sapanca SAMEK’te yapılacak kurslara kayıtlar başlarken, ilk ders başlangıcı ise 2 Ocak Perşembe günü olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) kursu kapılarını açıyor. Bilgisayar donanım bilgisi, ofis programları, işletim sistemleri ve bilgi güvenliği gibi konularda kapsamlı bir eğitimin sunulacağı kurslarla ilgili başvuru kayıtları başladı. 5 Aralık itibariyle kayıtların başladığı kurslarda, ilk ders 2 Ocak Perşembe günü yapılacak. Her perşembe ve cuma günleri saat 13:30-16:50 arasında gerçekleştirilecek eğitimler 160 saat (yaklaşık iki buçuk ay) sürecek. Eğitimlerde bilgisayarla tanışma aşamasından başlayarak işletim sistemlerinin kurulumu, internet ve e-posta yönetimi, kelime işlemci programlarının kullanımı, elektronik tablolama ve sunum hazırlama gibi birçok konu işlenecek.

Ayrıca, bilgi güvenliği farkındalığı gibi günümüzde her bireyin bilmesi gereken kritik bilgiler de kursiyerlere aktarılacak. Kurslara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, SAMEK Sapanca Merkezi ve www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. İlgili kurslara katılım için en az ilkokul ya da ilköğretim mezunu olmak ve 14 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler özel sektörde büro ve sekreterlik pozisyonlarında çalışabilirken, kamu kurumlarında da veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) gibi alanlarda istihdam edilebiliyor. Eğitim sonunda verilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika, birçok kamu personel sınavında (KPSS, zabıt kâtipliği gibi) geçerli bir belge olarak kullanılıyor.