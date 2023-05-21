47. Yeşil Bursa Rallisi ödül töreni Nilüfer A-loft Otel’de gerçekleşti. İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve Bursada Bugün’ün medya sponsoru olduğu rallinin finali görkemli törenle yapıldı. Dereceye giren sporculara kupaları verildi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, BOSSEK tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi katkıları, Beydağ İnt Yapı, İnternet Gazetecileri Federasyonu TRT Spor ve Bursada Bugün sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Asfalt rallisinde, ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda mücadele etti.

Parkurda dereceye girenlere kupa ve ödülleri BOSSEK Başkanı Mete Pala, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Bursada Bugün Genel Yayın Koordinatörü Hasan Yalçın ve protokol tarafından verildi.

Etkinlikte İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve Bursada Bugün’ün medya sponsoru olduğu etkinlikte BOSSEK Başkanı Mete Pala, İGF Genel Başkanı Mesut Demir'e plaketle teşekkür etti.

47. Yeşil Bursa Rallisi'nde dereceye giren isimler şöyle oldu:

Burak Çukurova - Burak Akçay ikilisi Bursa Rallisi'nde galibiyete ulaşmayı başardı.

Geçen rallinin galibi olan Ümit Can Özdemir ve B. Memişyazıcı ikinci olarak bir podyum daha elde etti.

Castrol Ford Team Türkiye ikilisi Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisiyse alt kategoride yarışmalarına rağmen Bursa Rallisi'ni üçüncülükle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Ödül töreninde şampiyon ralliciler podyuma çıkma heyecanı yaşadı.