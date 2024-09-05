AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen il teşkilatları arası futbol turnuvasının şampiyonu Yıldırım oldu. Osmangazi ve Yıldırımın karşı karşıya geldiği final maçını 3-2 kazanan Yıldırım, şampiyonluk kupası ve madalyalarını İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in ellerinden aldı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında, il başkanlığı ile birlikte 17 ilçe başkanlığının mücadeleleri büyük heyecana sahne oldu. 8 Ağustos’ta başlayan ve eleme usulüne göre oynanan turnuvada gruplarında birinci olan takımlar ile en iyi ikinciler çeyrek finalde karşılaştı. Maçlar sonunda rakiplerini eleyen Osmangazi ve Yıldırım finalde karşı karşıya geldi. Gürsu ve Yenişehir takımları arasında ise 3.’lük 4.’lük maçı oynandı. Final maçında rakibini 3-2 yenen Yıldırım turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Final öncesi oynanan ve normal süresi 5-5 berabere biten maçın sonunda, Gürsu’yu penaltılar sonucu 10-9 yenen Yenişehir turnuvada 3’üncü oldu. Turnuvada, Nilüfer İlçe takımından Yasin Onaylı 15 golle gol kralı olurken, Gemlik ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Büyük bir şölen havasında geçen turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Teşkilatlar arası var olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artırmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz ve büyük bir şölen havasında gerçekleşen mücadelelerin sonunda kazanan AK Parti teşkilatları oldu. Bu akşam sahada büyük bir heyecan, mücadele ve rekabete tanık olduk. Bizlere bu heyecanı yaşatan başta turnuvanın kazananı Yıldırım olmak üzere tüm takımları ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.