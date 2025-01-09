Edinilen bilgilere göre, Samsun’da 5 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., İlkadım ilçesinin Unkapanı Mahallesi'ndeki evinde polisin takibiyle yakalandı. Yapılan aramada, A.T.'nin evinde 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 15 sentetik ecza ele geçirildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA