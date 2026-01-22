Beyazıt Öztürk'ün 'Şey' adlı heykel projesi ile 'Şeyler' başlıklı havalimanında unutulan eşyalar sergisi, İGA ART çatısı altında İGA İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın en yoğun buluşma noktalarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı, kamusal alanda sanatı erişilebilir kılma vizyonu doğrultusunda özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Televizyoncu kimliği ile tanınan ve uzun yıllar ses getiren programlara imza atan Beyazıt Öztürk'ün gündelik hayatın içinden beslenen düşünsel ve estetik yaklaşımını heykel sanatıyla buluşturduğu 'Şey' heykeli ile 'Şeyler' adlı havalimanında unutulan eşyalar sergisi, İGA ART çatısı altında sanatseverlerle buluştu.

'Havalimanları yalnızca birer geçiş noktası değil, insan hikayelerinin, anılarının ve duyguların kesiştiği mekanlar'

Havalimanlarının yalnızca birer geçiş noktası değil, aynı zamanda insan hikâyelerinin, anıların ve duyguların kesiştiği mekanlar olduğuna işaret edilirken, bu sergide gündelik hayatın içinde fark edilmeden akıp giden nesnelere ve onların taşıdığı hafızaya odaklanıldığı ifade edildi. Küratörlüğünü İGA ART Yürütme Kurulu üyesi Marcus Graf'ın üstlendiği projede, yolculuğun fiziksel olduğu kadar düşünsel ve sanatsal bir deneyim de olabileceğine dikkat çekildi.

'Eser, bagaj konveyörünü odağına alıyor'

Yıllar boyunca televizyon ekranlarından izleyicilerle buluşan Beyazıt Öztürk, bu kez 'sessiz yanı' olarak tanımladığı heykel ve seramik pratiğiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Öztürk, televizyonculuk kariyerinin yanında uzun yıllar sürdürdüğü plastik sanatlar üretimini bu kez binlerce insanın yollarının kesiştiği bir mekân olan İGA İstanbul Havalimanı'nda sergiledi. Serginin merkezinde yer alan, havalimanlarının çoğu zaman fark edilmeyen unsurlarından olan bagaj konveyörünü odağına alan ve biçimsel olarak havalimanı içindeki yürüyüş rotalarını kesintisiz bir çizgiye dönüştüren bir kimliğe sahip olan 'Şey' heykelinin düğümlenerek kıvrılan bir çizgiyle parmağa bağlanan bir hatırlatma düğümünün büyütülmüş halini çağrıştırdığı ifade edildi.

'Bantlarda takılı kalanların peşine düştüm'

'Şey' heykeli ve 'Şeyler' sergisini kurgularken konveyör bantlarından geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüğünü söyleyen Beyazıt Öztürk, şöyle konuştu:

'Çok uzun yıllar mecramız, buluşma yerimiz televizyonlarınız, evlerinizin salonuydu. Ama benim hikâyem aslında plastik sanatlarla başladı. Bu benim 'sessiz yanımdı'. Şimdi, İGA İstanbul Havalimanı gibi binlerce hikâyenin kesiştiği bir yerde o sessizliği bozmak çok heyecan verici. 'Şey' heykeli ve 'Şeyler' sergisini kurgularken bantlardan geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüm. Bu hafızanın atık olmasını kabul edemedim; ben de onları birer başrol oyuncusu yaptım.'

'Unutulan nesneler yok olmaz,; yalnızca yer değiştirir'

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Beyazıt Öztürk'ün eserlerinin izleyiciyi yavaşlamaya, bakmaya ve hatırlamaya davet ettiğini belirterek, 'Unutulan nesneler yok olmaz, yalnızca yer değiştirir' düşüncesinin havalimanlarının ruhuyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. İGA ART'ın sanatı hayatın tam merkezine taşıma hedefiyle şekillendiğini ve her gün binlerce yolcuya kısa bir sükûnet anı armağan etmeyi amaçladığını dile getiren Bilgen, şunları söyledi:

'İGA İstanbul Havalimanı içim sanat; yalnızca müzelerde ya da belirli çevrelerde değil, hayatın tam merkezinde var olmalı. Bugün de bu vizyonun çok kıymetli bir örneğine ev sahipliği yapıyoruz. Anadolu'nun kültürel belleğini, İstanbul'un çok katmanlı kimliğini ve evrensel sanat dilini, dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla buluşturmayı çok önemsiyoruz. İGA ART çatısı altında sergilenen bu çalışmalar da her gün bu terminalden geçen binlerce yolcuya, kısa bir sükûnet anı armağan ediyor. Bu anlamlı üretimleri bizlerle buluşturan kıymetli sanatçımız Sayın Beyazıt Öztürk'e gönülden teşekkür ediyorum.'

'Heykel gibi ağır bir atölyede bulunmak, sanatçı bir ruhun yapabileceği bir tutumdur'

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ise şu değerlendirmede bulundu:

'Bir insanın ulaşabileceği bütün evrelere ulaşıp, sonrasında heykel gibi ağır bir atölyeye girip üretimlerde bulunmak, ancak sanatçı bir ruhun yapabileceği bir tutumdur. Beyazıt Öztürk'ün bütün bu elde ettiklerinden sonra plastik sanatlara yönelmesi, buna enerji aktarması, sanatın bilinirliği ve yaygınlaştırılması açısından büyük bir fırsat. Kendi etki alanı içerisinde heykel sanatını görünür kılması, sevdirmesi, aslında İGA ART olarak bizim de burada yapmak istediklerimizden birisi.'

Sergi nisan ayına kadar ziyarete açık olacak

İGA Dış Hatlar Terminali'nde bulunan İGA ART Galeri'deki serginin açılışına sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. İGA ART çatısı altında hayata geçirilen 'Şey' heykeli daimi olarak ziyaret edilirken, 'Şeyler' sergisi nisan ayına kadar ziyarete açık olacak. Kamusal alanda sanatla karşılaşmayı mümkün kılan sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel hareketliliği içinde hafızaya, dikkate ve insan deneyimine dair sessiz ama güçlü bir alan açıyor.