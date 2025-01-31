Paşa Gönlüm ve Tatar Ramazan gibi dizilerde rol alan ve uzun yıllar sahnelerde yer alan usta sanatçının cenaze töreni detayları belli oldu. Sezai Altekin, bugün Bodrum Gündoğan’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, 1966 yılında bünyesine katıldığı Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya kadar görev yapmıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculu seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. 2007 - 2008 sezonunda "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunu ile misafir oyuncu olarak "Duru Tiyatro" ekibine katılmıştır. Buradaki performansı kendisine iki önemli ödülü birden kazandırmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, Tatar Ramazan dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştır. Uzun bir süre boyunca "Hastane" adlı dizide rol almıştır.