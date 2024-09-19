Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Modern çağın en önemli teknolojik devriminin merkezinde yer alan bu cep telefonlarının yaşam döngüsünü uzatmada ülkemiz için önemli bir altyapıyı devreye alıyoruz. Girişimcilerimiz sadece yerel değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atıyorlar. Hem genç nüfusumuzun enerjisi hem de gelişmiş teknoloji altyapımızla, ülkemizi Türkiye Yüzyılında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kağıthane’de Getmobil Yenileme Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Getmobil kurucu ortaklarından Mehmet Uygun, girişimciler ve şirket çalışanları katıldı. Bakan Kacır, hem genç nüfusun enerjisi hem de gelişmiş teknoloji altyapıyla, Türkiye’yi Türkiye Yüzyılında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca cep telefonlarının yaşam döngüsünü uzatmada Türkiye için önemli bir altyapıyı devreye aldıklarını da vurguladı.

“Ülkemizi Türkiye Yüzyılında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız”

Törende bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ar-Ge teşviklerimizle; teknopark uygulamalarımızla; TÜBİTAK desteklerimizle; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le teknolojinin öncüsü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Son 22 yılda kamu olarak teknoloji ekosistemimizi büyüten adımlarımızın sonucu olarak bugün girişim ekosistemimizde doğan başarılı mobil uygulamalar, dünya genelinde büyük ses getiriyor, yüksek yatırımlarla hızla ölçekleniyor. Yazılım geliştirme ve inovasyon alanındaki yeteneklerimizle, küresel pazarlarda kendimize sağlam bir yer edinmiş durumdayız. Girişimcilerimiz sadece yerel değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atıyorlar. Bu uygulamalar; finans, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörde çığır açıyor ve Türkiye’nin teknoloji üreticisi kimliğini günden güne güçlendiriyor. Hem genç nüfusumuzun enerjisi hem de gelişmiş teknoloji altyapımızla, ülkemizi Türkiye Yüzyılında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız” dedi.

“Bir pilot geri dönüşüm tesisi kuruyoruz"

Açılışın yaptıkları Getmobil Yenileme Merkezi’yle, aslında modern çağın en önemli teknolojik devriminin merkezinde yer alan cep telefonlarının yaşam döngüsünü uzatmada Türkiye için önemli bir altyapıyı devreye aldıklarını söyleyen Bakan Kacır, “E-atık geri dönüşüm tesislerine sağladığımız teşviklerle elektronik atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için ülkemizde önemli bir altyapı oluşturduk. 2012 yılından bu yana elektronik atıkların geri dönüşümüne yönelik toplam yatırım tutarı 2 milyar lirayı aşan 16 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz ’Türkiye’nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’yle de; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde elektronik atıklardan nadir toprak elementlerinin çevreci yöntemlerle geri kazanımına imkan tanıyacak bir pilot geri dönüşüm tesisi de kuruyoruz. Her yenilenmiş cihazın, çöplüğe gitmekten kurtarılan bir kaynak olduğunun, her geri dönüştürülen elektronik parçanın, yeni maden çıkarma ihtiyacını azaltan bir adım olduğunun farkındayız" diye konuştu.

"Sektörümüz girişim sermayelerinin radarına girdi"

Geçen yıl cep telefonu ithalatının 2,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Elektronik sektörümüzün ithalatı ise aynı yıl 33,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstiyoruz ki teknoloji geliştirme altyapımızı ve insan kaynağımızı da elektronik ürünlerin çevreci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla kullanımı için harekete geçirelim. Mevcut ithalatı daha makul seviyelere çekelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu hususta diğer Bakanlıklarla yakın istişare halindeyiz. Tabi elektronik cihazların el değiştirmesinde tüketicinin öncelikli beklentisinin güven olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle kayıt dışılığın önüne geçilerek vatandaşımızın, sektörümüzün ve kamunun yaşayabileceği muhtemel mağduriyetler de engellenmiş oldu. Sektörde haksız rekabeti önleyen, standart sağlayan ve tüm bunları yasal düzenlemelerle hayata geçiren ilk ülke olarak da emsal teşkil ettik. Kurduğumuz güçlü mevzuat altyapısı ve yenilenmiş telefonlar için sunduğumuz vergi avantajı da yenilenmiş cihaz sektörümüzün büyüme ivmesini yükseltti. Sektörümüz girişim sermayelerinin radarına girdi. Bugün açılışını yapacağımız Getmobil Yenileme Merkezi’yle, aslında modern çağın en önemli teknolojik devriminin merkezinde yer alan bu cep telefonlarının yaşam döngüsünü uzatmada ülkemiz için önemli bir altyapıyı devreye alıyoruz. Sürdürülebilir ekonomi inşasında önemli katkı sunacak bu tesis aynı zamanda elektronik ithalatını kayda değer düzeyde azaltmamıza da yardımcı olacak. Her yenilenen cihaz, her geri dönüştürülen parça, gelecek nesillere bırakacağımız mirasın bir değeridir” ifadelerini kullandı.