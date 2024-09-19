Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından halkın ortak kullanım alanlarında uçkun, sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haşereyle mücadelede 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre için tüm imkânlarını seferber ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından; Avlu, Değirmen Boğazı, Selimiye Barajı ve Atatürk Parkı gibi halkın ortak kullanım alanlarında uçkun, sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor. Şehrin dört bir yanında koordineli bir şekilde haşereyle mücadele çalışması yürüten ekipler, gece boyunca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaç ve cihazlar kullanarak ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe belediyeleri ile koordineli çalışma

İnsan sağlığı, doğal hayat ve biyolojik dengeyi gözeterek haşereyle mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ilçe belediyelerine de tam destek veriyor. Vatandaşların sıklıkla talep ettiği ilaçlama faaliyetleri yoğunlukla sivrisineklerin havada etkin olarak görüldüğü 19.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde uçkun, sivrisinek ve karasineklere karşı yürütülen vektör kontrolü sayesinde vektörel hastalıkların önlenmesi ve vektörlerin kaynağının kontrol altına alınması için ekipler, etkin bir çalışma yürütüyor.