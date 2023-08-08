Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, yerli otomobil girişimi TOGG'un mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi. Bin 500'e yakın yerli otomobilin şu an Türkiye yollarında seyahat etmekte olduğunu belirtti. Bakan Kacır, TOGG'un savunma sanayi başarısından ilham alarak yönetilen bir projeyi temsil ettiğini vurguladı.

Kacır aynı zamanda deprem bölgesindeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla Dünya Bankası'ndan sağlanan 450 milyon dolarlık kaynağın kullanılacağını duyurdu. Bu kaynak, 120 bin ile 500 bin lira arasında değişen kredi fırsatlarıyla iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak KOBİ'lere sunulacak.

TOGG'un gelecek planlarına da değinen Bakan Kacır, SUV modelinin bir süre daha devam edeceğini ve markanın tasarım yöneticilerinin modelleri güncelleyeceğini açıkladı. Ayrıca, TOGG'un sedan modelinin de beklenildiğini ve önümüzdeki yılın sonuna doğru tanıtılmasının öngörüldüğünü söyledi. Bu yeni modelin 2025'in ilk çeyreğinde pazara sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, Türkiye'nin uzay programına da değinen Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında uydu teknolojilerinde büyük bir atılım gerçekleştireceklerini ve özel projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Türkiye'nin uzay kabiliyetleri ve ARGE yetenekleri sayesinde Ay misyonu gibi büyük hedeflere odaklandıklarını vurguladı. Uzay programının, turistik seyahatten öte bilimsel misyonları da içereceğini vurguladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarına göre, Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve uzay alanındaki gelişmeleri gelecekte daha da büyüyecek gibi görünüyor.