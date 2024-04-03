Ramazan ayında mobilya sanayinde çalışanlara hayırseverlerin desteği ile çalışma günlerinde iftar veriliyor.

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından organize edilen iftar, Ramazan’ın ilk gününden beri hafta içi Bacanaklar Lokantası’nda veriliyor.

Özcan Ayhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı içerisinde 20 günde 150 kişi olmak üzere toplamda 3 bin kişiye özel davetler yapılmaksızın Mobilya Sanayisi Zafer Caddesi üzerinde bulunan Bacanaklar Lokantasının kapılarını değerli çalışanlarımız ve emekçi kardeşlerimize açık tuttuk.

Bu hayrımızın içinde katkılarından ötürü mobilyacılarımıza, tedarikçilerimize ve bu hayrın içinde desteklerini esirgemeyen herkese değerli çalışan kardeşlerimiz teşekkürlerini ilettiler. Dilerim ki bu geleneğimiz önümüzdeki yıllarda da devam ettirilir” dedi.