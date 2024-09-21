İklim, çevre ve doğa konusunda hassas çalışmalar yürüten Sancaktepe Belediyesi, dünya genelinde düzenlenen ‘21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Sancaktepe Belediyesi ulusal ve uluslararası ölçekte çevre ile ilgili yapılan özel günlerde önemli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda katı atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ve çevre gönüllülerinin yer aldığı etkinlikte ormanlık alanda bulunan insan kaynaklı atıklar temizlendi. Kısa sürede tüm alanı temizleyen gönüllüler, 50 torba içerisinde yaklaşık bin 250 kilogram atık topladı.