Uzm. Dr. Emine Sibel Şan, son haftalarda hastaneye başvuruların belirgin şekilde arttığını belirterek, "Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonlar çok daha kolay yayılıyor. Grip, özellikle ilk 24-48 saatte oldukça bulaşıcıdır. Aynı sınıf ortamını paylaşan çocuklarda virüsün yayılması kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle velilerin belirtileri doğru tanıması ve çocuklarını hasta olduklarında okula göndermemesi kritik önem taşıyor" dedi.

Uzm. Dr. Şan’a göre çocuklarda grip belirtileri ani ve şiddetli başlayabilir diyerek, "Yüksek ateş (38c ve üzeri), halsizlik, bitkinlik, uykuya meyil, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, küçük çocuklarda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı" dedi.

Dr. Şan, "Gripte ateş genellikle aniden yükselir ve çocuğun genel durumu hızlı bozulur. Basit soğuk algınlığında belirtiler daha hafiftir. Eğer ateş 3 günden uzun sürüyorsa veya çocuk nefes almakta zorlanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bazı çocuklarda grip çok daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış gerekebilir. 5 yaş altı çocuklar. Kronik hastalığı bulunanlar (astım, kalp hastalıkları, diyabet vb.). Bağışıklık sistemi zayıf olanlar. Prematüre doğanlar" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Şan, "Bu çocuklarda grip zatürreye, kulak enfeksiyonlarına veya ciddi solunum sıkıntılarına yol açabilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların belirtileri hafif bile olsa mutlaka değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.