Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı seçkin eserlerden oluşanKarma Resim Sergisi, Sancaktepe Belediye BaşkanıAlper Yeğin’inkatılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde açıldı.

Açılış programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, gençlerin sanatsal üretimine verilen desteğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Gençlik Merkezlerimizde yetişen öğrencilerimizin ortaya koyduğu her eser, emeklerinin, sabırlarının ve yeteneklerinin bir yansımasıdır. Bugün burada onların hayallerini, dünyaya bakışlarını ve sanatla kurdukları bağı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sancaktepe’de kültür ve sanata değer veren bir anlayışı sürdürmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Genç sanatçıların eserlerinin ilçenin kültürel hayatına renk kattığını belirten Yeğin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyorum".

Genç yeteneklerin eserlerini sanatseverlerle buluşturacak sergi 12 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.