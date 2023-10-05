Başakşehir’de şantiyede bir grup işçi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Çivilerin ve çekiçlerin havada uçuştuğu olayda çok sayıda kişi yaralanırken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı. Yaşananlar bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu. Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.