Sapanca Gölü'nün su altı fotoğraflarından oluşan ve Sakarya'dan Gazze'ye temalı serginin gelirleri Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

Sapanca Gölü'nün kuraklık ve insan kaynaklı kirlilik sebebiyle geldiği vahim duruma dikkat çekmek gayesiyle gazeteci Hasan Coşkun'un objektifine yansıyan fotoğraflarla düzenlenen 'Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi', Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. 'Sakarya'dan Gazze'ye' temalı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergi, Sapanca Gölü'nün su altındaki değişimini ve çevresel tahribatı yansıtan toplam 32 fotoğraf yer alıyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek gayesiyle ise sergiden elde edilecek gelirin, STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak. Sergi 16 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.

'Gelirleri STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız'

Sergide konuşma yapan gazeteci Hasan Coşkun, 'Hedefimiz, Sapanca Gölünün son yıllarda yaşanan kirli kuraklık ve insan kaynaklı kirliliğine dikkat çekmek. Bunun haricinde bir de bu sanatsal faaliyeti bu çevre faaliyetini birde hayra dönüştürelim istedik. Bu konuda bu tablolardan elde edeceğimiz gelirleri STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız' dedi.