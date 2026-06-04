Sakarya'da geçtiğimiz haftalarda günlerce etkisini sürdüren yağışların ve barajdan yapılan takviyelerle birlikte su seviyesinin risk sınırını aşmasını olumlu bir gelişme olarak görse de kuraklık tehlikesinin tamamen geçmemesinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte buharlaşmanın artacak olması ve göl seviyesindeki tehlikeyi tekrardan gün yüzüne çıkarttı. Göldeki su seviyesi havadan görüntülendi.

'Çocuklarımız burada göle girerdi'

Ailesi ile göl kenarında piknik yapmaya gelen ve bir kaç sene önce aynı bölgede suya girip yüzebildiklerini belirten 55 yaşındaki Mahmure Öztürk, önlem olarak yapılacak su kesintilerinin vatandaşı mağdur ettiğini ve gölün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, 'Sapancalıyım, uzun süre İstanbul'da yaşadım ama tekrar geri döndüm. Gerçekten Sapanca'yı seviyorum. Burada İstanbul'dan gelen çok arkadaşımla karşılaşıyorum. Sırf piknik yapmak için geliyorlar. İstanbul'dan buraya akın ediliyor. Sapanca Gölü'ne çözüm bulunması gerekiyor. Kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Sapanca Gölü'nün kenarında piknik yapmayı seviyoruz, özellikle geceleri çok seviyorum buraya gelmeyi. Sık sık gelirim. Göl seviyesi düşmüştü. Şuan biraz arttı yağışlardan sonra ama maalesef beklendiği kadar değil. Bir kaç yıl öncesine kadar burada bizim çocuklarımız bu gördüğünüz sazlıkların dibinde göle giriyorlardı. Bende girdim göle. Sazlığa kadar tamamen göl doluydu. Şuanda sazlıkların dibinde su yok. Tamamen kuru. Büyük ihtimal ile su kesintilerine gidilecek diye tahmin ediyorum. Bunu da yaşamak istemeyiz, suya ihtiyacımız var. Her şey su ile bağlantılı. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor' dedi.