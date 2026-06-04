Mesleki ve teknik eğitimde sektör-okul iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programına Türkiye'nin 12 farklı ilinden gelen Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı öğretmenleri katıldı. Mersin, Çanakkale, Ankara, Ordu, Konya, Şanlıurfa, Rize, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Yozgat, Ağrı ve Kastamonu illerinden gelen öğretmenler, beş gün boyunca üretim ve planlama süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Programın açılış töreni İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan AYDIN, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Sayın Yasin Altuntepe, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Altıntaş, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Halil İbrahim Zengin, Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer Çilek, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında yapılan konuşmalarda mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasında sektör iş birliklerinin önemi vurgulanırken, öğretmenlerin güncel üretim süreçlerini doğrudan işletmelerde gözlemlemelerinin öğrencilerin mesleki gelişimine sağlayacağı katkılara dikkat çekildi.

Eğitim süresince katılımcılar; üretim planlama, satış ve operasyon planlama, talep tahmin süreçleri, malzeme akışı yönetimi, üretim takip sistemleri ve üretim planlama uygulamaları hakkında kapsamlı eğitimler aldı. Program kapsamında ayrıca üretim hatlarında saha incelemeleri gerçekleştirildi ve üretim süreçleri yerinde gözlemlendi. Kursun devamında yalın üretim yaklaşımı, verimlilik uygulamaları ve süreç iyileştirme teknikleri ele alındı. Katılımcılar, yalın üretim prensiplerinin mobilya sektöründeki uygulamalarını sektör uzmanlarından dinleme fırsatı buldu. Ürün geliştirme ve kalite yönetimi başlıklarının işlendiği eğitimlerde ise ürün geliştirme süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ve kalite yönetim sistemleri detaylı olarak incelendi.