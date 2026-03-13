Şenlik, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Alanlarda çocuklar için 'Ramazan tacım' ve yüz boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarının tamamlanmasının ardından program, konferans salonunda sahnelenen geleneksel tiyatro gösterisiyle sürdü. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği Karagöz-Hacivat oyunu, öğretici mesajlar içeren bir kurguyla çocuklarla buluştu. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara geleneksel lezzetlerden allı güllü macun, mısır, kaymak ve hurma ikram edildi.

