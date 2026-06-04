SASKİ, Sapanca'da yoğun yağışların içme suyu arzına olumsuz etkilerini sıfıra indirmek ve yaklaşan turizm sezonuyla artacak su ihtiyacını karşılamak gayesiyle 3 bin 500 metrelik yeni isale hattı kazandırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu ve ani yağışların getirdiği risklere karşı Sapanca'da yeni bir projeye başladı. Memnuniye Arıtma Tesisinin bölgesel yükünü hafifletmek amacıyla harekete geçilerek 3 bin 500 metrelik yeni isale hattının inşasına başlandı. Proje çerçevesinde kurulacak yeni depo, pompa ve basınç dengeleme üniteleriyle bölgenin su arzı tamamen bağımsız hale getirilecek. Yaklaşan yaz dönemi ve Sapanca'nın yüksek turizm kapasitesiyle birlikte hızla artacak olan su ihtiyacı, yeni yatırımlarla güvence altına alınıyor. Suyun kaynaktan musluklara yolculuğunu en verimli hale getiren projelerle artan tüketime rağmen özellikle üst kotlarda yaşanan basınç kayıplarının önüne geçilecek. Şiddetli sağanak yağışların su kaynaklarında oluşturduğu ani bulanıklık riskine karşı bölgenin altyapı ağı yenileniyor. Suyun kalitesini ve sürekliliğini korumak adına Hacımercan, Şükriye, Fevziye, Akçay ve Ünlüce Mahallelerinin yükü Memnuniye Arıtma Tesisinden ayrılıyor. 3 bin 500 metrelik isale hattı yenileme çalışmalarına ek olarak özel depo, pompa ve basınç dengeleme sistemleri de kuruluyor.