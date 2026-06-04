Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmaları kapsamında Roman vatandaşların yaşadığı mahallelere ziyaretler gerçekleştirildi.

Çerkezköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelinerek hane ziyaretlerinde bulunuldu. Ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren ekipler, bölge sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren yetkililer, ailelerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde özellikle koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi vurgulanırken, sosyal destek mekanizmaları ve kamu hizmetlerine erişim konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerin sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.