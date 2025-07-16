Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Otoyolu Sapanca Gişeleri Kavşağı’nda yürüttüğü peyzaj çalışmaları kapsamında, bölgenin doğal güzelliklerini simgeleyen "yeşil dünya" figürünün montajını tamamladı.

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Sapanca’nın estetiğine değer katacak proje, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol çıkışına inşa edilen dönel kavşakta hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve çevresinde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenlemesi uyguladı.

Sapanca’nın doğal dokusuna uyumlu şekilde tasarlanan proje, özel formlu bitkilerle oluşturulan sanatsal düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında merkezdeki kuru havuz sisteminin inşası tamamlanırken, kavşağa yerleştirilen "yeşil dünya" figürüyle de çalışmalara estetik bir son dokunuş yapıldı.