Gaziantep’ten 11 ile uzanan Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, amputasyon sonrası bakım ve protez hizmetleriyle engelli bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları topluma daha güçlü şekilde kazandırmak amacıyla hizmet veriyor.

826 metrekarelik alanda faaliyet gösteren merkezde, özel olarak tasarlanmış protez ve ortezlerin üretimi, uygulaması ve bakımı yapılıyor. Merkez, bireylerin günlük yaşamlarını daha konforlu, bağımsız ve aktif sürdürebilmeleri için çok yönlü destek sunuyor.

DEPREM SONRASI 11 İLDE HAYATLARA DOKUNDU

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez, Gaziantep’ten Hatay’a, Adıyaman’dan Kahramanmaraş’a kadar 11 ilden gelen engelli afetzedelere kapsamlı hizmetler sundu.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi kapsamında bin 100 engelli bireye ulaşıldı. Sunulan hizmetler arasında psikososyal destek, protez öncesi fizik tedavi, protez yapımı ve protez sonrası fizik tedavi uygulamaları yer aldı. Merkez, afetzedelerin hem fiziksel hem de psikolojik iyileşme sürecinde önemli rol oynadı.

GÜNLÜK HİZMETLERLE SÜREKLİLİK SAĞLANIYOR

Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, yalnızca afet dönemlerinde değil, her gün birçok engelli bireye ulaşarak onların sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini sağlıyor. Sunulan hizmetler, bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir altyapı oluşturuyor.