İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Saraçhane’de yapılan mitingde Müslümanları ölümle tehdit eden çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Saraçhane’de düzenlenen mitingde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir provokatör Müslümanları idamla tehdit etti. "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" ifadelerini kullanan provokatörün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan İ.Y.U.’nun emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.