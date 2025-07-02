Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle, amatör spor kulüplerine 10 milyon TL değerinde spor malzemesi desteği verilecek.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir projeye daha imza atıyor.

Malatya’da amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, gençlerin daha fazla spora yönelmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle, ilimizde faaliyet gösteren 146 amatör spor kulübüne toplam 10 milyon TL değerinde spor malzemesi desteği sağlanıyor.

Çeşitli branşlarda faaliyet gösteren amatör kulüplere yapılacak olan spor malzeme desteği, 3 Temmuz Perşembe günü saat: 12.00’ de Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda yapılacak.