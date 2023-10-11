Sarıyer Yenimahallespor gözünü TFF 3. Lig’e dikti. Boğaz temsilcisinde Başkan Emre Yaldız, bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Sarıyer Yenimahallespor, İstanbul 2.Amatör Lig’de başladığı serüveni, son olarak BAL Ligi ile taçlandırmıştı. Sarıyer ekibi, gözünü bu kez TFF 3. Lig’e çevirdi.

BAL’da bu sezon iddialı bir kadroyla mücadele edecek olan Sarıyer Yenimahallespor’da Başkan Emre Yaldız, şampiyonluk mücadelesi vereceklerini belirtti. Başkan Yaldız, "Şampiyon hocamız Arda Gençdoğan ve ekibiyle devam ediyoruz. Eski kaptanımız Korkut Çetinkaya sportif direktör olarak aramıza geri döndü. Transfer döneminde güzel bir kadro yaptık. Kadromuza hem genç ve yetenekli hem de oldukça tecrübeli futbolcuları kattık. Takımımıza güvenimiz tam. Sarıyer’i, BAL’da yakışır şekilde temsil edeceğiz. Üst üste aldığımız şampiyonluklara bir yenisini daha eklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.