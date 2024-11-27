Sarıyer’de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Abla ve kardeşi arama çalışmaları su altı kamerasına yansıdı.

Sarıyer Rumeli Hisarı’nda geçtiğimiz cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can’ı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Bebek-Aşiyan hattı boyunca iki koldan aramaya devam ediyor. Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri boğazın altında arama çalışmaları gerçekleştirdi. Abla ve kardeşi arama çalışmaları su altı kamerasına yansıdı. Çalışmalar boğazın hem altında hem üstünde sürerken, kardeşlerin bulunmasını bekleyen aile üyeleri soğuktan etkilenmesin diye itfaiye ekipleri çadır kurdu. Aile üyeleri çadırın içinde kardeşlerin bulunmasını bekliyor.