Sarıyer’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir sürücünün kedi çağırır gibi, "Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Sarıyer Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde yol kenarında iki tanede yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde yemek aradı. Bu sırada oradan geçen bir sürücü aracını yol kenarına çekerek domuzları görüntülemeye başladı. Domuz görünce şaşkına dönen sürücü, "Gel çöpe mi geliyorsun, nereye gidiyorsunuz. Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.