Sarıyer’de seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, inşaat sahasındaki duvarı yıkarak boşluğa düştü. Aracın bir kısmının duvarda asılı kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.15 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki Volkswagen Caddy marka 34 ET 6003 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın duvarını yıkarak alandaki boşluğa düştü. Aracın bir kısmının inşaat alanındaki boşluğa düştüğü kazada, araç duvarda asılı kaldı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
Öte yandan, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki aracın inşaat duvarına çarparak düştüğü görülüyor.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.