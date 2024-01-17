Edirne’nin güneyinde Saros Körfezindeki Yayla sahili ve İbrice limanında inceleme yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgenin turizmine yönelik ilk adımların atıldığını belirtti.

Yayla sahilinde kıyı bölgesinde dalgaların zarar verdiği evler ile ilgili bilgi alarak, yerinde inceleme yapan Vali Sezer, Yayla limanında mendirekler, otopark alanı, kıyı bölgesindeki hanelere dalgaların vermiş olduğu tahribatın önlenmesine yönelik ihale çalışmalarının başladığını belirtti.

Saros körfezinin en çok tercih edilen tüplü dalış noktalarından olan limanı gezen Vali Sezer, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Limanda faaliyet gösteren dalış merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Sezer, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, sahil düzenlemesi ile ilgili talimat vererek, çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Vali Sezer, “Hedefimiz Saros bölgemizdeki tüm sahil alanlarımızda ve limanlarımızda belirli bir standart oluşturarak, yapılacak işlerle ilgili olarak kooperatifler, dalış kulüpleri ile koordineli şekilde çalışmak. İbrice limanında dalış turizminde cazibe merkezi haline getirilmesi, altyapı problemi otopark alanı, balıkçı kulübelerinin yapımı noktasında gerekli çalışmanın başlatılması talimatını verdik” dedi.

Saros körfezi, 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngere ev sahipliği yapan, su altı zenginlikleri ile dolu ve sualtı etkinlikleri ile ilgilenenler için oldukça önemli bir bölge. Saros körfezi ayrıca; dünyada windsurf sporuna müsait 3 denizden birisi olarak kabul ediliyor.