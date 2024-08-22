İEÜ Medical Point Hastanesi’nde görevli SAS Metodu Yetkili Uygulayıcısı Odyolog Merve Topaloğlu, SAS Dinleti Programları ile nörolojik temelli otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, Down sendromu, serebral palsi, beyin hasarı ve bilmekle ilgili bozukluklar gibi rahatsızlıkların tedavi ve müdahale sürecini desteklediğini belirterek, “Kulaklarımız beynimize açılan kapılardır" ifadelerini kullandı.

İEÜ Medical Point Hastanesi’nde görevli SAS Metodu Yetkili Uygulayıcısı Odyolog Merve Topaloğlu, beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyen SAS İşitsel Aktivasyon Programları hakkında önemli bilgiler verdi. SAS İşitsel Aktivasyon Programları’nın ses dalgaları kullanılarak yürütülen ve beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyen bir yöntem olduğunun altını çizen Topaloğlu, “Sinirbilim ve beyin plastisitesi alanlarındaki araştırmalara dayanarak geliştirilen, bu programlar, ses dalgaları, tonlar, müzik ve konuşma sesleri gibi çeşitli akustik özellikler içeren uyaranlar kullanarak, kulaklar aracılığıyla beyin bölgeleri ve yarım küreler arasındaki bağlantıları nöroplastisiteyi uyararak güçlendiriyor. SAS programları, her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanıyor. Algı, dikkat, bellek, düşünme, planlama, karar verme, öğrenme, dil, konuşma, sosyal biliş ve beden kontrolü gibi önemli beyin işlevlerine katkı sağlayarak, beynin iletişim ve işbirliği yolaklarının daha dengeli, uyumlu ve verimli çalışmasına yardımcı oluyor.” dedi.

‘Pozitif değişimler görüyoruz’

Programın hedeflerinin de altını çizen Topaloğlu, “Beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimi artırmak, bilmekle alakalı becerileri, dikkat ve konsantrasyonu, motor becerileri, duygu-durum ve davranış becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca dil ve konuşma becerilerini, okuma ve yazma süreçlerini, dürtüsel davranışları iyileştirmek ve duyusal işlemleme becerilerini geliştirmek de amaçlanıyor. SAS Dinleti Programları, 3 yaş ve üzeri tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Bu yöntem, beyin fonksiyonlarını geliştirme ve nöroplastisiteyi destekleme konusunda umut vaat ediyor. SAS Dinleti Programları, danışan ile hastanın yaşam kalitesini artırarak hayatlarında pozitif değişimlere neden olabiliyor. Kulaklarımız beynimize açılan kapılardır” diye konuştu.

Topaloğlu; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), disleksi, öğrenme güçlükleri, dil ve konuşma bozuklukları, sosyal ve davranışsal problemler, duygudurum bozuklukları, nörolojik temelli otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, Down sendromu, serebral palsi, beyin hasarı ve bilmekle ilgili bozukluklar gibi durumlarda da SAS Dinleti Programı’nın etkin bir şekilde uygulandığının da altını çizdi.