Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan’ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Gençlerin dünyasını dinlemek, gözlemlemek ve günümüz dünyasının telaşı içinde izleyicilere ve sanatseverlere sanat aracılığıyla bir nefes aldıracak bir boşluk oluşturup kendi gerçekleri ve hatıralarında yer alan motiflerle boşlukları hakikatleri ve yaşamlarıyla doldurmak amacıyla Ressam ve Akademisyen Dr. Seval Özcan "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi çalışmalarını Futy Art Gallery’de sanatseverlerle buluşturdu. Sanal gerçeklik gözlüklere de serginin içinde yer verildi. Solo sergisinde her yaş grubundan izleyiciler, sırayla dijital gözlüklerin içinden eserlerle buluşup, interaktif bir şekilde deneyimledi.

"VR gözlüklerle eseri deneyimleme fırsatı buluyorlar"

Ressam ve Akademisyen Dr. Seval Özcan, "Sergimizin ismi ’Şaşırt Beni’. Bu sergiyi kurgularken günümüz dünyasının koşturmacası içerisinde hepimiz birçok haberin içinde, çok yoğun haber akışı içerisinde bazen gerçekten hepimizin renklere, sanata, bu ülkede birçoğumuzun, herkesin ihtiyacı var, kurumsal hayatta çalışanların da ihtiyacı var, çocuklarımızın da, yetişkinlerin de. Dolayısıyla eserlerin içinde kendimizden de çok şey bulabileceğimiz, köklerimizi hatırlatan ama aynı zamanda Anadolu motiflerinin, o eşsiz, bereketli, aynı zamanda şifalı bir takım motiflerinin de içinde yer almış olduğu çok katmanlı işler. Yapmış olduğum çalışmalarda gençlerin ve çocukların sanat eğitimini de çok önemsediğim için, onların da ruhuna dokunabilmek adına VR gözlüklerin içinden, 360 derece eserin içinde. Gelen bütün izleyiciler burada sırasıyla VR gözlüklerin içinde eserin içinde bizzat bunu deneyimleme şansına sahip oluyorlar" dedi.

"’No 1 Kurtuluş’ eserin dijital versiyonunu da ürettim"

Dr. Seval Özcan, "’No 1 Kurtuluş’ adlı eserin dijital versiyonunu da ürettim ve bu dijital versiyonu çok ilgi gördü. Çok keyifli bir çalışma oldu. Burada tabii sürprizlerimiz bitmiyor, şaşırtmaya devam ediyoruz, interaktif bir alanı da var sergimizin, bu interaktif alanda da 80’li yıllardan kalma bir televizyon üzerinde, gelen izleyiciye ’en son sizi ne şaşırttı’ sorusunu yönelttik ve gelen cevapların içinde o kadar keyifli, çok güzel cevaplar aldık ve yoğun ilgiden dolayı 6 Ekim’e kadar uzatıldı sergimiz. 6 Ekim’e kadar gelip eserin bitmiş halini de burada görebilirsiniz" diye konuştu.

Eserleriyle ilgili bir sanat kitabı yazdığını söyleyen Özcan, "Son derece detaylı, eserlerimi de anlatmış olduğum İngilizce ve Türkçe bir kitap yayınladım. Hedeflerim arasında uluslararası platformda bir Türk kadını olarak yurt dışında eserlerimi ilk başta Kasım ayında Azerbaycan, sonrasında Katar ve Dubai olmak üzere Avrupa’da da sergilemekle ilgili görüşmelerim devam etmekte. Orada çok iyi projelerde yer alacağım" dedi.