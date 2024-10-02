Bakırköy Belediyesi’nin düzenledi Mahalle Buluşmalarının ikincisi Osmaniye sakinleriyle yapıldı. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçede bir ilk olan ‘Mahalle Buluşmaları’nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlki Ataköylülerle düzenlenen buluşmanın ikincisi Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu’nda Osmaniye sakinleriyle gerçekleşti. Mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Ovalıoğlu, sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve müdürlere yönlendirmelerde bulundu.

“Bir araya gelmeye de devam edeceğiz”

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili birimlerimiz ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bireysel kararlarla yürümüyoruz. Bunu da hep beraber yapıyoruz. Bu toplantılar da bu yüzden kıymetli. Değerli Osmaniyeliler de icracı makam olarak da belediyeden taleplerini sıralasınlar diye bir araya geliyoruz. Bir araya gelmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.