Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2 gün boyunca sürecek olan ve şehir genelinde etkili olan yağışa karşı çalışmalarını devam ettiriyor.

Yağıştan önce alınan tedbirler sayesinde taşkın riski yaşanmazken bazı bölgelerde yaşanan su birikintileri ise ekiplerin hızlı müdahalesi ile temizleniyor.

Yoğun mesai ile çalışan ekipler gelen taleplere anında cevap vererek mazgal ve yağmur suyu hatlarına anında müdahale ediyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Yağmurun bereketini en verimli şekilde kullanmak için günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Yer yer 17 kilogram yağış düşen ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Güçlü altyapı hatlarımız yağmur sularını eksiksiz şekilde taşırken vatandaşlarımızdan gelen su birikintisi şikayetlerini ise hızla çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.