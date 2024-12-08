SASKİ, günde 311 bin metreküp içme suyunu arıttığı Hızırilyas İçme suyu Arıtma Tesisi’nin kapılarını SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine açtı. Doktor adayları suyun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi’ndeHalk Sağlığı dersi kapsamındaSakarya Üniversitesi (SAU) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı. İntörn hekimler, suyun arıtılma süreçlerini yerinde inceledi.

Tesisin teknolojik altyapısı ve işleyişine dair kapsamlı bilgiler alan hekimlere, su kaynaklarının korunması ve arıtma süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.

Sürdürülebilir su yönetimi ve çevre dostu yaklaşımlar

Ziyaret sırasında hekimlere yalnızca teknik bilgiler değil su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine de önemli mesajlar verildi. Çevre dostu uygulamaların önemine vurgu yapılırken, bireysel ve toplumsal bilinçlenmenin su yönetimindeki kritik rolü ele alındı.

“Yaşam kaynağımız olan suyu bilinçli kullanmalıyız ”

Suyun yolculuğuna tanıklık edip hayranlığını dile getiren İntörnHekim Eren Can, “Suyun canlılar için önemi çok büyük. Burada suyun kaynağından evlerimize kadar nasıl ulaştığına şahit olduk.Burada gerçekten çok büyük bir özveri, ciddi bir emek var. Yaşam kaynağımız olan suyu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için hepimizin daha özverili, daha bilinçli bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

Eğitim ve farkındalık için önemli bir adım

Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Yıldız, “Halk Sağlığı dersimiz kapsamında bizlere kapısını açan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İçme suyunu zaten çeşmeden kullanıyorduk. Burada bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu ve çeşmemizdeki suyu güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi görmüş olduk” dedi.

“İnsan sağlığı en ince detayına kadar düşünülmüş”

Stajyer Doktor Sema Dülgeroğulları, “Burada görev yapanlardan Allah razı olsun, içme suyunun bizlere en kaliteli haliyle ulaşması için çok emek veriyorlar.İçme suyu kaynaktan alınıp biyolojik ve mikrobiyolojik olarak çok sağlıklı bir şekilde bizlere ulaştırılıyor. Allah’ın bize verdiği bu nimeti tasarruflu kullanalım. İsraf etmeyelim ki gelecekte nesillerimize de yeterli bir şekilde ulaşsın” ifadelerini kullandı.