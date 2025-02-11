Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güvenli altyapı anlayışıyla şehrin muhtelif noktalarında sürdürdüğü bakım ve temizlik çalışmalarına yağışların başlamasıyla hız kazandırdı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bölgedeki hareketliliğin olumsuz şekilde etkilenmemesi için gece bitmeden tamamlandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Hem kaynaklarımıza bereket olmaması hem de hayatın olumsuz etkilememesi için her yağıştan önce altyapıda önlemlerimizi alıyoruz. Şehrin genelinde yürüttüğümüz temizlik ve bakım işlerini merkezi bölgelerde gece mesaisinde tamamlıyoruz. Bakım ve temizlik çalışmaları ile yağışların her bir damlası kayıpsız şekilde güvenle taşınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: iha