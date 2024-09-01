SASKİ, Sakarya’nın içme suyu geleceğini garanti altına almak için yeni kaynakların arayışını sürdürüyor. Ekipler, suyun öneminin çok daha fazla arttığı bugünlerde 20 yeni su kuyusunu açılması için proje başlattı.SAKARYA (İGFA) - Özellikle yaz aylarının kurak geçtiği bu dönemlerde, suyun önemi daha da artıyor.Turizme talebin artması ve mevsimin kurak geçmesiyle birlikte içme suyunun kesintisiz sağlanması büyük bir ihtiyaç haline geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), canlı yaşamının vazgeçilmezi olan içme suyunu korumak ve Sakarya’nın suyunu geleceğe taşımak için sondaj çalışmalarına hız kazandırdı.

Ekipler kuraklıkla mücadele kapsamındaprojenin ilk adımını ise Sapanca, Gazipaşa Mahallesi’nde attı ve başlattığı sondaj çalışmasıyla muhtelif bölgelerde 20 yeni su kuyusu açmak için toprağa ilk kazmayı vurdu.

8 ilçede yürütülecek olan sondaj çalışmasının ilk durağı Sapanca ilçesinin Gazipaşa Mahallesioldu.SASKİ, Gazipaşa’dan aldığı numunelerin analiz sonuçlarına göre çıkarılacak olan su, bölgenin içme suyu ihtiyacı için kullanılacak.

20 SU KUYUSU DEVREYE ALINACAK

Büyükşehir’den verilen bilgiye göre Sapanca’nın ardından çalışmalar Akyazı, Geyve, Taraklı, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Pamukova’da yapılacak sondajlarla birliktetoplamda 20 adet suyu kuyusu içme suyu olarak kullanılmak üzere devreye alınacak.

Mahalle sakinlerine temiz ve kesintisiz içme suyu sağlanacak ve bölgenin içme suyu ihtiyacı uzun bir süre boyunca sorunsuz verilecek.