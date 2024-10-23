Batman’ın Sason ilçesinde yapılan karakovan arıcılığında Sonbahar dönemi bal hasadı başladı.YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Son dönem bal hasadı olarak da adlandırılan karakovan bal hasadını Ekim ayının sonlarında yaptıklarını belirten üreticiler. Bahar ayında kapatmış oldukları eski usul tezek ve topraktan yapılan arı kovanlarında yetiştirdikleri balların hasadını sonbaharın son aylarında yapıyorlar.

SASON’DA 60 ÜRETİCİ KARAKOVAN ARCILIĞI YAPIYOR

Sason’da yaklaşık 60 üreticinin karakovan arıcılığı yaptığını belirten Kaymakam Furkan Başar, bu kapsamda karakovan arıcılığını geliştirmek maksadıyla “Örnek İlçe Örnek Ürün” projesi kapsamında Batman Valisi Ekrem Canalp’ın desteğiyle bu yıl da 20 üreticiye karakovan dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Başar, ilçede Mereto dağı eteklerinde, Cöbet yaylasında ve çeşitli yaylalarda yılda yaklaşık 5 ton karakovan balı üretildiğini söyledi.

Sason’un çeşitli bölgelerinde bal üretiminin yaygınlaştığını belirten Başar, şuan yaklaşık 500 üreticinin bal üretimi yaptığını ve ilçede gerek karakovan, gerekse normal petek arıcılığını yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ekim-Kasım aylarında karakovan balının hasadını yaptıklarını belirten üreticilerden Hasan Uçar, Boğazkapı köyünde organik olarak yetiştirdikleri balların dağ kekiği başta olmak üzere çeşitli bitki ve çiçeklerden meydana geldiğini belirtti.

KİLOSU 3 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

Orijinal Karakovan balının kilosunu 3 bin liradan sattıklarını belirten Uçar, bu yıl bal üretimi az olduğu için müşterilerin tümüne bal yetiştiremediklerini söyledi.

Uçar, ürettikleri balları yurtiçindeki çeşitli illerin yanı sıra Fransa, İngiltere ve Almanya’ya da sattıklarını söyledi.

Üreticilerden Özgür Uçar da özellikle Mereto dağı eteklerinde yüksek kesimlerde ve doğal ortamda bıraktıkları karakovan arılarının doğal bir şekilde hiçbir şeker ve karışım olmadan ürettikleri ballara yoğun bir talep olduğunu söyledi.