İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 23 Ekim 2024, saat 20:00 ile 24 Ekim 2024, saat 06:00 arasında su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

• Sırameşeler Mahallesi: İzmir Yolu Cadde, 2. Ormanlar Yolu Cadde, 2. Başak Sokak, 1. Seyhan Sokak, 5. Adalet Sokak, 8. İmsak Sokak, 10. Uğur Sokak

• Alemdar Mahallesi: 1. Bahçeli Sokak, 1. Söğütlü Sokak, 2. Ormanlar Yolu Cadde, 2. Başak Sokak, 1. Sema Sokak, 517. Sokak