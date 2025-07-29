Suriye’de evlerine düşen bomba sonucu henüz bebekken tek bacağını kaybeden çocuk, Küçükçekmece’de yaz Kur’an Kursu’na gidiyor. Koltuk altı değnekleriyle hayatına devam eden ve kursa giden Halit, arkadaşlarına azmi, gayreti ve sabrıyla örnek oluyor.

Suriye’nin Halep kentinde savaş döneminde evlerine atılan bomba sonucu 8 yaşındaki Halit Bilal tek bacağını kaybetti. Akrabalarının tavsiyesinin ardından Halit ve ailesi İstanbul’a yerleşme kararı aldı. İlerleyen yıllarda ailesi oğullarının yürüyebilmesi için İstanbul’da protez bacak işlemlerine başladı. Başvurular sonucu yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’da Suriyeli Halit’e protez bacak takılsa da pek yeterli olmadı. Halit çocuk, bedeniyle protez bacağı ağırlığından kaynaklı kullanmakta zorlandı. Öte yandan, Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet eden Halit gibi annesinin de aynı saldırıda bacağını kaybettiği öğrenildi. Küçükçekmece İlçe Müftülüğü’ne bağlı olan ve yaşadığı mahallede bulunan Söğütlüçeşme Yeni Camii’nde yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören Halit Bilal, azmi ve kararlılığıyla adeta arkadaşlarına ilham kaynağı oluyor. Enerjisi ve mücadelesi sayesinde bacağının olmamasına rağmen arkadaşlarıyla doyasıya oyunlar oynasa da Halit, daha hafif bir protez bacak ile birlikte onlar gibi koşabilmek istediğini dile getirdi.

"Protez bacak bana çok ağır geliyor kullanmakta zorlanıyorum’’

Tek bacağını bebekken Suriye’deki savaşta kaybeden Halit Bilal, "Ben doğduğumda, yani bebekken evimize bomba geldi. Çok savaş vardı. Ne olduğunu anlamadık. Sonrasında çıktık, Türkiye’ye geldik. Türkiye’ye geldiğimizde doktora gittik yardımcı bacak kullanıyorum. Protez bacak bana çok ağır geliyor, kullanmakta zorlanıyorum. Genelde evde kullanıyorum. Biraz daha kalıp Suriye’ye geri döneceğiz. Daha savaş yok, bitti çünkü’’ dedi.

"Halit bir bacağı olmamasına rağmen azmi, gayreti ve sabırlarla dolu yaşam sergiliyor"

Söğütlüçeşme Yeni Camii İmam Hatibi Furkan Göçer ise, "Küçükçekmece Müftülüğü Söğütlüçeşme Yeni Cami olarak her sene olduğu gibi bu yıl da dolu dolu yaz Kur’an Kursu geçiriyoruz. Bu sene 250 öğrencimizle aktif olarak dersimize devam ediyoruz. Halit ilk kez bu yıl eğitimimize katıldı. Kendisi bebekken Suriye’de savaşta evlerine düşen bomba sonucu bacağını kaybediyor. Türkiye’ye geldiklerinde ve yerleştiklerinde protez ayak için tedavi başvurusunda bulunuyorlar. Sonrasında protez ayak takılıyor fakat protez ayak çok ağır geldiği için nadir kullanıyor. Eğer protez bacak biraz daha hafif olsa kendisi bize rahatlıkla kullanabileceğini söylüyor. Halit bir bacağı olmamasına rağmen azmi, gayreti ve sabırlarla dolu yaşam sergiliyor bize. Halit’in arkadaşlarına etkisi çok büyük hepsiyle çok iyi anlaşıyor. Arkadaşlarından da hiçbiri onu küçümsemiyor’’ diye konuştu.