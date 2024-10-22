Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları alınmaya başlandığında çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.

Savcı Yavuz Engin, zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildiğinde çete üyesinin isteğini yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf talebini kabul eden Savcı Engin, Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşılarken bu anlar kaydedildi.