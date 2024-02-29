İnegöl Şavşatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Temiz ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İnegöl Şavşatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Temiz, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Cemal Tekin ve yönetim kurulu üyelerini CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri, CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan ve ile meclis üyesi adayları karşıladı.



Dernek Başkanı Sebahattin Temiz’in iyi niyet ve CHP ilçe örgütüne misafirperverlikleri için teşekkür ettiği konuşmasının ardından bu ziyaretin siyasetin dışında normal bir ziyaret olduğunu söyledi.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ise, ziyaretleri için dernek yönetimine teşekkürlerini sundu. Ayrıca İnegöl’de ki tüm kültür dernekleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Şahin, tüm derneklere eşit ve aynı mesafe olduklarını dile getirdi.

Ardından söz alan Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ise, dernek yönetimine ziyaret için teşekkür ederek seçimle ilgili vaatlerini açıkladı ve dernek yönetiminin sorunlarını dinledi.