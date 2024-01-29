Yerel seçimlere sayılı zaman kala partilerin adayları merak ediliyor. CHP İstanbul ve Ankara adayını belirlemesinin ardından gözler İzmir’de seçilecek adaya çevrilmişti ancak CHP’den henüz bir açıklama gelmedi.

SAYMAZ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Saymaz, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cemil Tugay olacağını paylaştı.

Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız’ dedi”