Dünya üniversitelerinin bilimsel araştırmalar, inovasyon ve sosyal etkilerinin SCOPUS yayın ve atıf verilerine göre sıralandığı “SCImago University Rankings 2024” sonuçları açıklandı. Araştırma alanlarında yaptığı çalışmalarla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında araştırma alanında 5’inci, tüm alanlarda 25’inci olurken; ekonomi, çevre bilimi, işletme, enerji, sosyal bilimler ve mühendislik kategorilerinde aldığı sonuçlarla da dikkat çekti.

Dünya genelindeki üniversitelerin sosyal, bilimsel etkisini ve yenilikçiliğini ölçen “SCImago University Rankings 2024” sonuçları açıklandı. Üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlayan SCImago University Ranking; bir üniversitenin eğitim kalitesi, etkililiği ve prestiji hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. “Dünya Üniversitesi” vizyonuyla öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar ve sağladığı imkânlarla dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), SCImago University Rankings 2024 sonuçlarında farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı.

Ekonomi, çevre bilimi, işletme, enerji, sosyal bilimler ve mühendislik kategorilerinde dikkat çeken başarı

Üniversite değerlendirme kuruluşları arasında yer alan SCImago’nun 2024 sonuçlarında farklı alanlarda yaptığı araştırma çalışmaları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi dikkat çekti. SCOPUS araştırma verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi tüm alanlarda 25’inci, araştırma alanında 5’inci olurken; ekonomi, ekonometri ve finansta 2’nci, çevre biliminde 4’üncü, işletme, yönetim ve muhasebede 7’nci, enerjide 8’inci, sosyal bilimlerde 13’üncü ve mühendislikte 14’üncü sırada yer aldı.