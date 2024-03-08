İstanbul Güngören’de vatandaşa 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihleri soruldu.

Adım adım 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaşırken İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Güngören'de yapılan anketlerden ilginç sonuçlar çıktı.

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi olmasına rağmen, kalabalık nüfusuyla dikkat çeken Güngören'de vatandaşlara sorulan tercih soruları, ilçede kimin önde gittiğini ortaya çıkardı.

Yaklaşık 270 bin kişinin yaşadığı Güngören'de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin yüzde 53, CHP'nin ise yüzde 37 oy almıştı. Şimdi ise mikrofonlar Güngörenlilere çevrildi. Haznedar ve Kınalı caddelerinde yapılan ankette, vatandaşlara 31 Mart tercihleri soruldu.

55 kişinin mikrofona konuştuğu ankette, CHP'nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 31 kişi, AK Parti adayı Murat Kurum'u tercih eden 16 kişi olduğu ortaya çıkarken 8 kişinin ise henüz karar vermemiş olduğu gözler önüne serildi. Fakat ilginç bir şekilde, birçok Güngören sakini tercihini belirtmekten kaçındı.

Röportaj esnasında dikkat çeken bir diğer detay ise, özellikle Arap vatandaşlarla yapılan karşılaşmaların sıklığı oldu.

Güngören halkının tercihleri ve seçim atmosferi, ilçede yaşayan herkesi yakından ilgilendiriyor.

İlçe belediye seçimlerindeki tercih sorulmamış olsa da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Güngören halkının, Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini gösteren işaretler bulunuyor. Seçim heyecanının yükseldiği Güngören'de, vatandaşlar tercihlerini belirlemek için 31 Mart'ı beklemeye devam ediyor.