Güven tazeleyerek İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mustafa Durmuş liderliğindeki ilçe teşkilatı vatandaşlarla doğrudan temas kurarak, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Başkan Mustafa Durmuş, parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olduklarını vurgulayarak, “Kurulduğumuz günden bu yana milletimizle iç içe olmaya, onların sorunlarına çözüm üretmeye odaklanıyoruz. Vatandaşlarımızı seçimden seçime hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her daim vatandaşımızın nabzını tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Kongre sonrası kırsal mahalle ziyaretlerine hız verdiklerini belirten Başkan Durmuş, saha çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti. Bu kapsamda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların beklentilerini dinlediklerini ve çözüme yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Çalışmalar Sürüyor

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin güveniyle güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Durmuş, “Halkımızın teveccühü ile Türkiye’de cumhuriyet döneminde ardı ardına en fazla seçim kazanan siyasi partiyiz. Bu başarı sahada milletimizle kurduğumuz güçlü bağ sayesinde mümkün olmuştur. Bu bilinçle hareket ederek ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Durmuş, kırsal mahallelerde vatandaşlarla yapılan görüşmelerin sahadaki çalışmalara önemli katkı sağladığını belirterek, “Yerinde dinleyip, yerinde çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.