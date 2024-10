Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı liste, Türkiye genelinde birçok kişiyi endişelendirdi. Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un bazı şubelerinde kullanılan et ürünlerinin içeriğiyle ilgili uygunsuzluk iddiaları büyük yankı uyandırırken, firma bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak yaşananlar, Türkiye çapında geniş bir tartışma başlattı. Bu gelişmeler, geçmişte “Köfteci Yusuf'a çökme” iddialarıyla ismi anılan Sedat Peker'in bu konuda ne diyeceği sorusunu da gündeme taşıdı.

Gazeteci Erk Acarer, bu konuyu Peker’e sorarak kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı.

Peker, Acarer'in sorularına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Her ne zaman Köfteci Yusuf konusu gündeme gelse ismimin geçmesi başlangıçta bana komik geliyordu, ancak artık can sıkıcı olmaya başladı. Köfteci Yusuf beni bir kez sevgi dolu bir şekilde aramıştı, sadece sohbet ettik. Çayını bile içmedim. Her bayram biz Köfteci Yusuf'un sattığı kadar kurban bağışlıyoruz. Ne zaman Köfteci Yusuf gündemde olsa ben de TT oluyorum. Bu ne kadar saçma bir durum! Adam 12 bin kişiyi istihdam ediyor. Devlet bu domuz etlerini yakaladı mı?”

Peker'in bu açıklamaları, kendisi ile Köfteci Yusuf arasında herhangi bir ticari bağ olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu sözlerle birlikte Peker, toplumda oluşan endişeleri bir ölçüde hafifletmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede, Köfteci Yusuf’un iki şubesinde gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuz et kullanımı tespit edilmişti. Firma ise yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, bakanlığı suçlamıştı. Ancak bakanlık, listeyi güncelleyerek söz konusu iki şubeyi kamuoyuna açıkça duyurdu.