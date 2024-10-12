Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kahraman şehidi Abdülhamit Bilgen’in aziz hatırasını yaşatacak olan “Şehit Abdülhamit Bilgen Anasınıfı” açılış törenine katıldı.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada; “Anasınıfımız, Jandarma Asayiş Vakfı ve Gönüllü Vatandaşlarımızın katkılarıyla büyük bir özenle tamamlandı. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu topraklarda nice Abdülhamitler, nice Yunuslar, nice Mehmetler yetişecek. Al bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatıralarıyla göklerden asla inmeyecek”dedi.