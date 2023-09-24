Şehit Levent Çenbeli adını taşıyan çeşme kullanılmaz haldeErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Ortaokulu’nun eski köy garajına bakan tarafından yer alan Şehit Levent Çenbeli çeşmesinin ilgisizliği şehit ailesi ile vatandaşları üzüyor.

2005 yılında yapılan ve 10 Ekim 2005 tarihinde hizmete açılan J. Komando Er Levent Çenbeli çeşmesinin son hali tam bir ilgisizliği ortaya koyuyor.

Çeşmedeki şehidin tabelasının kötü durumda olmasının yanı sıra çeşmenin kurnası da olmadığı için çeşme şu anda kullanılamaz durumda.

Bu durumu gören vatandaşlar, “Şehit evladımızın adını taşıyan bu çeşmeye ilgisiz kalınması çok kötü bir durum. Keşan’a son dönemde bir çok semt çeşmesi kazandıran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun bu çeşmeye de el atması gerekiyor. Bir şehidin adını taşıyan bu çeşmenin durumu içler acısı ve çok üzücü. Sayın Helvacıoğlu’ndan bu çeşmeyi de görerek bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.